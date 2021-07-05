Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин завершил карьеру хоккеиста

40-летний хоккеист Сергей Мозякин принял решение завершить карьеру игрока. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на агента нападающего Сергея Паремузова.

Последний контракт Мозякина с «Металлургом» закончился 30 апреля 2021 года. Недавно в СМИ появилась информация, что магнитогорский клуб предложил ему место в тренерском штабе.

Хоккеист играл за «магнитку » с 2011 года, в составе которой дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 годах. Сергей Мозякин на сегодняшний день является лучшим бомбардиром в истории КХЛ — на его счету 928 шайб.

В составе сборной России становился чемпионом Олимпиады в 2018 году и дважды чемпионом мира (2008, 2009).