Ветконтроль Казани останавливает продажи скоропортящейся продукции из-за жары

Фото: Илья Репин

31 тонна опасной продукции не попала на стол

Ситуация с некачественной продукцией, которая попадает на прилавки Казани в этом году по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Начальник государственного ветеринарного объединения города Казани Тимур Галеев рассказал, что в результате проведенного анализа не допущена к реализации 31 тонна недоброкачественной и опасной продукции (по итогам прошлого года — 32 тонны).

— В частности, выявлено 3 случая органических и паразитарных изменений в мясе, 30 случаев — в субпродуктах и рыбе, 2 случая фальсификации меда сахаром, 53 случая аспирации различного генеза, 5 случаев повышенной кислотности молока и разбавления его водой, в пяти случаях — повышение содержания соматическх клеток в молоке, в 8 случаях — повышение содержания нитратов в растительной продукции. В частности, были повышены нитраты в арбузах и свекле, завезенных из Казахстана и Самарской области. Таким образом нашей службой пресечен 101 случай попытки реализации небезопасной продукции на рынках города, — перечислил начальник ветконтроля.

Тимур Галеев рассказал, что в этом году не допущена к реализации 31 тонна недоброкачественной и опасной продукции. Фото kzn.ru

Однако в этом году появилась новая напасть: в связи с аномальной жарой торговцы испытывают проблемы с соблюдением температурного режима для скоропортящейся продукции. У кого-то отсутствуют кондиционеры или холодильное оборудование не справляется с повышенной нагрузкой. В таких случаях, заявил главный ветврач Казани, продажи приостанавливаются до устранения нарушений.

Он напомнил, что продовольственную безопасность столицы Татарстана обеспечивают 10 лабораторий, в том числе на Московском и Центральном рынках, Агропромпарке и 12 контрольных ветпунктов. Также контроль осуществляется на сезонных, тематических и шатровых ярмарках. За год лаборатории проводят более 700 тыс. экспертиз, только с начала года проведено более 250 тысяч.

Июль обещает быть жарким

Мобильная лаборатория ветконтроя также осуществляет проверки на сезонных и выездных ярмарках, в год это более 80 тыс. экспертиз. Кроме того, служба отбирает пробы для лабораторных исследований на действующих предприятиях и в торговых сетях, проверку компаний на соответствие требованиям дезинфекции и дезаратизации. В ее задачи также входит предотвращение ввоза и выпуска продукции животного происхождения, не соответствующих ветеринарным требованиям, анализ оформления сопроводительных документов в системе «Меркурий» и мониторинг поступающей в город продукции.

По словам Галеева, за использование продукции неизвестного происхождения и с истекшим сроком годности были заблокированы 226 учетных записей в системе «Меркурий», регистрация 18-ти аннулирована. Виновные привлечены к административной ответственности.

В социальных учреждениях Казани управление Россельхознадзора отобрало 96 проб пищевой продукции. Выявлено 6 случаев, когда в «молочке» присутствовали растительные жиры, что не соответствует требованиям технических регламентов. По итогам проверки выдано 19 предписаний об отмене деклараций о соответствии, 13 из них прекращено. Это поставщики из Удмуртской, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Брянской областей.

Июль обещает быть жарким

Специалисты ветобъединения также осуществляет надзор за проведением Курбайн-байрама, который в этом году намечен на 20 июля. Это контроль за ввозом жертвенных животных, их убоем на специальных площадках. Ежегодно приносится в жертву до 5 тыс. голов, утилизируется до 50 тонн биологических отходов, дезинфицируется до 10 тыс. кв.м площадей. Проблем в этой области, по словам Галеева, не выявлено.

Поскольку июль обещает быть жарким, мэр Казани Ильсур Метшин попросил держать ситуацию с убоем животных к религиозному празднику под особым контролем.

Элеонора Рылова