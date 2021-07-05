Дети всегда остаются детьми: жители Набережных Челнов окружают ребенка любовью и поддерживают в любом возрасте

45% челнинских родителей оказывают материальную поддержку своим взрослым детям, выяснила СК «Сбербанк страхование жизни». Это столько же, сколько и в среднем по стране. В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы материально своих взрослых детей, если они у вас есть?». 45% заявили, что делают это регулярно. С этим согласилось столько же жителей Набережных Челнов. Матери оказывают финансовую помощь чаще, чем отцы: 49% против 41%.

Треть участников опроса сообщили, что регулярно откладывают на будущее детей. Систематически это делает каждая четвертая мать и каждый пятый отец. 32% родителей в возрасте 18—30 лет и 28% в возрасте 30—40 лет регулярно откладывают на детей. Самыми активными накопителями оказались состоятельные россияне: среди тех, кто может приобрести автомобиль, но не квартиру, таких 55%; а среди тех, кто может купить квартиру или новый дом, — 89%.

В среднем российские родители ежемесячно откладывают на будущее детей 7,96 тыс. рублей, а челнинцы — по 5,5 тыс. рублей. Стоит отметить, что такая опека старшего поколения не остается без благодарности. 67% россиян заявили, что оказывают материальную поддержку родителям и пожилым родственникам. Для жителей Набережных Челнов этот показатель составил 79%. Мужчины помогают активнее, чем женщины: 83% против 52%. Чаще других бюджет старшего поколения пополняют люди в возрасте до 30 лет (91%) и 30—40 лет (77%), обладатели высшего (70%) и незаконченного высшего образования (73%). Самыми заботливыми детьми оказались жители Махачкалы (84%), Казани и Ростова-на-Дону (по 81% соответственно).

Судя по результатам опроса, в этом году чаще стали поддерживать и родители своих взрослых детей, и, наоборот, дети — старшее поколение. Возможно, зумеры (18—24 года) и миллениалы (25—40 лет) по достижении зрелого возраста будут более финансово независимы, чем нынешнее старшее поколение. Уже сейчас по клиентской базе Сбера заметен растущий интерес этих поколенческих групп к теме личных финансов, инвестиций, накоплений.

Так, в 2021 году зумеры вложили в инвестиционные инструменты «Сбер Управление Активами» в 8 раз больше средств. Число Z-инвесторов выросло за год втрое, а миллениалов — в 4 раза. Средняя сумма заключенных зумерами договоров ИСЖ выросла на 30% — до 850 тыс. рублей. Молодые люди не только стали больше и чаще инвестировать, но и сберегать: каждый четвертый полис накопительного страхования жизни оформил миллениал, который в среднем хочет накопить 927 тыс. рублей.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

— Жители Набережных Челнов в 2021 году стали активнее оказывать материальную поддержку родителям и пожилым родственникам: 79% против 66% годом ранее. Преумножить капитал и получить страховую защиту позволяет накопительное страхование жизни. С начала года каждый пятый клиент из Набережных Челнов оформил договор по программе «Билет в будущее». С «Билетом в будущее» копить можно в комфортном режиме — от 2 тыс. рублей, а страховая защита распространяется как на взрослого, так и на ребенка. В среднем челнинцы планируют накопить по этой программе 1 млн рублей, как правило, в течение 5 лет. Оформить полис НСЖ можно в любом отделении Сбербанка в Набережных Челнах.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

— Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»