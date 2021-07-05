Новости общества

11:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Умер экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров

09:49, 05.07.2021
Умер экс-ведущий программы «Время» Юрий Петров
Фото: kzn.ru

Стало известно о смерти экс-ведущего программы «Время», актера Юрия Петрова. Ему было 74 года.

О смерти Петрова сообщила на странице в Facebook его коллега Алла Данько. Она напомнила, что он пришел в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 году.

«Он был удивительно интеллигентным, ровным в отношениях, сдержанным и очень образованным человеком! Имел актерское и языковое образование. Первым сообщил о ГКЧП, после закрытия отдела снимался в кино», — написала Данько.

В июне не стало еще одного телеведущего, народного артиста России Виктора Балашова.

ОбществоИсторияКультураПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также