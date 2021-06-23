Умер теле— и радиоведущий, народный артист России Виктор Балашов

Умер советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист России Виктор Балашов, сообщает телеканал «Россия-24». Ему было 96 лет.

Балашов родился в Москве 24 декабря 1924 года, участвовал в Великой Отечественной войне. 12 апреля 1961 года он первым сообщил советским гражданам о полете Юрия Гагарина в космос.

В разные годы Балашов вел программы «Время», «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки» и другие передачи, дублировал документальные и художественные фильмы. Работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения.



Балашов награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами «Знак Почета», Отечественной войны I степени (1985) и Почета (2015). В 2015 году он удостоен премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс» в почетной номинации «На службе Отечеству».

Татьяна Демина