Татарстанцев предупредили о порывистом ветре в понедельник

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, 5 июля. Предупреждение опубликовано на сайте организации.

5 июля местами по Татарстану и Казани ожидается сильный северо-восточный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В понедельник республика окажется под влиянием обширного антициклона с центром на северо-западе европейской территории России. Осадки постепенно прекратятся, а температуры еще немного понизятся. Ночью ожидается до +12... 17 °C, днем — до +22... 27°C.



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил россиян о потеплении до +30 градусов на следующей неделе. По его мнению, это — погода «миллион на миллион»: практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого. Благодаря этому температурный фон к концу недели окажется на 5—7 градусов выше положенного по многолетней норме июля.