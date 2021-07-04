Россиянам пообещали погоду «миллион на миллион»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Москву и Центральную Россию в ближайшую неделю придет потепление до 30 градусов, которое принесет антициклон из Скандинавии. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В начале недели прогнозируется +22—27 градусов днем, то к середине потеплеет до +25—30, а к выходным жара усилится до +28—33. Температура воздуха ночью повысится с +14 до +19 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Жителей региона ждет погода «миллион на миллион»: практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого. Благодаря этому температурный фон к концу недели окажется на 5—7 градусов выше положенного по многолетней норме июля, передает «РИА Новости».

По данным прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра России, потепление придет и в Татарстане. В начале недели температуры воздуха днем поднимутся до +25-28, а с четверга в республике ожидается до +31—33 градуса.

Напомним, в Татарстане 38 из 43 муниципальных округов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары.



Татьяна Леухина