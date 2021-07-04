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Губернатор Чукотки предложил увеличить «арктический» кешбэк для туристов

02:22, 04.07.2021

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин предложил увеличить кешбэк для туристов, посещающих регионы Арктики и Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«В целях обеспечения доступности туристических пакетов, поддержки событийного туризма, с учетом высокой стоимости затрат на проведение фестивалей Роман Копин предложил увеличить предельный размер туристического кешбэка для туристов, приезжающих на значимые события в регионы российской Арктики и Дальневосточного федерального округа, с 20 до 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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