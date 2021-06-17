Волынец предложила ввести особые условия туристического кешбэка для многодетных

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей. Соответствующее предложение она направила в Ростуризм, Минсоцзащиты, комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.



Сейчас при покупке туров возвращается 20% от стоимости поездки по России, но при этом максимальная сумма возврата за одну транзакцию составляет 20 тыс. рублей. Волынец предложила возвращать многодетным 20% от стоимости и проезда, и проживания, установив лимит 20 тысяч рублей на каждого члена семьи. Так же она предложила дополнить существующий регламент предоставления кешбэка на путевки в детский лагерь кешбэком на оплату проезда в лагерь и обратно, пишет RT.

По мнению Волынец, инструмент обеспечивает целевые расходы, что означает прозрачность использования денег.



Вчера в России стартовал четвертый этап продажи туров с кешбэком за путевки. Он продлится до 31 июля.

Ольга Плешкова