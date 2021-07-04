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Сегодня в Казани ожидается переменная облачность

05:28, 04.07.2021
Сегодня в Казани ожидается переменная облачность
Фото: Максим Платонов

В воскресенье, 4 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу.

Днем температура воздуха в Казани поднимется до 21 градуса. В Набережных Челнах — до +24°С, сообщается на сайте Gismeteo.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды с 18 часов 3 июля до 18 часов 4 июля. Об этом пишет ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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