Сегодня в Казани ожидается переменная облачность
В воскресенье, 4 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу.
Днем температура воздуха в Казани поднимется до 21 градуса. В Набережных Челнах — до +24°С, сообщается на сайте Gismeteo.
Синоптики предупредили об ухудшении погоды с 18 часов 3 июля до 18 часов 4 июля. Об этом пишет ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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