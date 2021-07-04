Частная японская компания успешно запустила ракету собственной разработки
Частная японская компания Interstellar Technologies в субботу успешно запустила ракету собственной разработки. Об этом она сообщила в своем Twitter.
С космодрома на северном острове Хоккайдо был осуществлен запуск. Ракета достигла максимальной высоты 99 км, затем упала в Тихий океан.
С космодрома Байконур в конце июня стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-17».ТехнологииОбщество
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