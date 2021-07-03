В Казань привезут икону святого благоверного князя Александра Невского

Фото: Олег Тихонов (архив)

В субботу, 3 июля, в Казань привезут икону святого благоверного князя Александра Невского. Святыню доставят в рамках крестного хода, в рамках празднования 800-летия со дня его рождения.

Торжественная встреча иконы пройдет в Александро-Невском храме (ул. Академика Сахарова, 16б) во время всенощного бдения в канун Недели всех святых. Праздничное богослужение, которое начнется в 17.00, возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Крестный ход с иконой Невского, начался в День России, 12 июня, во Владивостоке. Его планируют завершить в Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре, где покоятся святые мощи князя, сообщает пресс-служба Казанской епархии. Святыня пробудет в Казани до 5 июля.



Напомним, патриарх Кирилл объявил этот год Годом Александра Невского. Праздничные мероприятия планируется провести 12 сентября и 6 декабря: 12 сентября РПЦ отмечает годовщину со дня дня перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, а 6 декабря — день смерти русского полководца.

Всего в 2021 году намерены провести около 800 мероприятий, посвященных Александру Невскому.

Татьяна Демина