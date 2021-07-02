В Подмосковье задержали мэра Лобни по делу о злоупотреблении полномочиями
В Московской области задержан мэр города Лобня Евгений Смышляев. С ним планируется провести ряд следственных действий, в том числе допрос, сообщили ТАСС в силовых структурах.
По данным агентства, Смышляев задержан «в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности».
Источники сообщают, что мэру Лобни ранее назначили штраф по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в городе. По другой информации, Смышляев был в оперативной разработке правоохранителей с начала 2021 года по наводке правительства Подмосковья.
После допроса Смышляеву планируют назначить меру пресечения.
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