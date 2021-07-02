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«Рубин» победил «Нижний Новгород» — Кварацхелия открыл счет в матче

16:51, 02.07.2021
«Рубин» победил «Нижний Новгород» — Кварацхелия открыл счет в матче
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» встретился с «Нижним Новгородом» в контрольном матче в рамках первого тренировочного сбора в межсезонье и победил со счетом 0:3.

На 32-й минуте счет в матче открыл Хвича Кварацхелия. Дубль у Ивана Игнатьева — он отличился на 75-й минуте с 11-метровой линии и на 85-й минуте.

Ранее команды уже встречались в Казани. Тогда победу с минимальным преимуществом одержали футболисты «Рубина» (2:1).

СпортФутболОбщество Татарстан
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