«Рубин» победил «Нижний Новгород» — Кварацхелия открыл счет в матче

«Рубин» встретился с «Нижним Новгородом» в контрольном матче в рамках первого тренировочного сбора в межсезонье и победил со счетом 0:3.

На 32-й минуте счет в матче открыл Хвича Кварацхелия. Дубль у Ивана Игнатьева — он отличился на 75-й минуте с 11-метровой линии и на 85-й минуте.



Ранее команды уже встречались в Казани. Тогда победу с минимальным преимуществом одержали футболисты «Рубина» (2:1).

