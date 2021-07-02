В Казани три станции зафиксировали превышение формальдегида в воздухе

В Казани снова выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Повышенный уровень формальдегида зафиксировали три станции, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.



По состоянию на 2 июля на ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 зафиксирован показатель 0,421 при ПДК 0,05. На ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 показатель находится на уровне 0,089, ПНЗ №7 на улице Декабристов, 183 показало превышение, которое составило 0,102.

Вчера сразу пять станций в Казани зафиксировали превышение формальдегида в воздухе.

Превышение отравляющих веществ в воздухе выявляются уже больше недели. В разные дни Гидрометцентр фиксировал превышение предельно допустимых концентраций таких веществ, как формальдегид, аммиак, фенол, диоксид азота. В Министерстве экологии Татарстана объясняют это несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Маргарита Головатенко