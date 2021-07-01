YouTube-канал ТНВ получил «Серебряную кнопку» за 100 000 подписчиков

Фото: предоставлено ТНВ

YouTube-канал ТНВ получил «Серебряную кнопку» за 100 000 подписчиков. Об этом сообщил информационный продюсер YouTube-канала Артур Стасевич.

По его словам, рубеж за 100 000 подписчиков канал преодолел в мае 2021 года. Для этого ежедневно на канале размещается контент телеканала, в число которых входят как выпуски целых передач, так и отдельные сюжеты. Также публикуются другие интересные видеосюжеты, размещаемые в интернете.

Самыми популярными проектами ТНВ стали программы «7 дней», «Вызов 112» и сериал «Черное озеро» о криминальной истории Татарстана и Казани. Также подписчикам понравились новости в прямых эфирах.

«К этой награде мы шли 4 года. Следующая цель — достичь 1 млн подписчиков. За такое достижение мы получим уже золотую кнопку», — поделился планами Артур Стасевич.



Ольга Плешкова