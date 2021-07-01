Путин подписал закон, обязывающий иностранных IT-гигантов открывать представительства в России

Иностранных IT-гигантов обязали открывать филиалы или представительства в России. Закон подписал президент РФ Владимир Путин, его текст опубликован в четверг, 1 июля.



Так, с начала 2022 года крупные зарубежные IT-компании, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч российских пользователей, должны создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые в полном объеме должны будут представлять интересы головных компаний, сообщает RT.

Законопроект был принят в третьем чтении Госдумой 17 июня. Инициатива вводит комплекс мер принуждения IT-компаний к исполнению законодательства РФ. Сюда входят информирование пользователей о нарушении законодательства России, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных российских пользователей. В случае нарушений будет рассмотрена возможность частичной либо полной блокировки ресурса.

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В мае законопроект был внесен в Госдуму. Если компании откажутся, то им могут запретить размещать рекламу и принимать денежные переводы от россиян.

Маргарита Головатенко