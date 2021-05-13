Зарубежные IT-компании могут обязать открывать филиалы в РФ

В Госдуму внесут законопроект, который обяжет владельцев иностранных информационных ресурсов открывать официальные представительства в РФ. Это коснется тех, у кого ежедневная аудитория более 0,5 млн россиян, сообщил депутат комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

— Чтобы это требование [открывать в РФ представительства] не игнорировалось, законопроект также вводит меры принуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа), — написал Хинштейн.

Так, если компании откажутся, то им могут запретить размещать рекламу и принимать денежные переводы от россиян.

В марте сообщалось, что в России могут ввести новый налог на деятельность глобальных IT-компаний. Так, дополнительную плату предлагается взимать с компаний, которые пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в Сети для запуска контекстной рекламы. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли. Ожидается, что решение по данному вопросу примут до середины текущего года.