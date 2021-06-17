Госдума приняла законопроект, обязывающий IT-компании открывать представительства в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому IT-компании обязаны открывать представительства в России, сообщает ТАСС.



Нововведение касается информационных ресурсов с аудиторией более чем 500 тысяч пользователей из России. Такие компании с 1 января 2022 года будут обязаны создать в РФ филиалы, открыть представительства. Допускается учредить российские юрлица, в полном объеме представляющие интересы головных компаний.

Инициатива вводит комплекс мер принуждения IT-компаний к исполнению законодательства РФ. Сюда входят информирование пользователей о нарушении законодательства России, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных российских пользователей. В случае нарушений будет рассмотрена возможность частичной либо полной блокировки ресурса.

Фото: realnoevremya.ru

В мае законопроект был внесен в Госдуму. Если компании откажутся, то им могут запретить размещать рекламу и принимать денежные переводы от россиян.

Маргарита Головатенко