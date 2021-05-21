В Госдуму внесли проект, обязывающий IT-компании открывать представительства в России

В Госдуму внесли законопроект, который обязывает владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать представительства в России, сообщил глава комитета нижней палаты по информполитике Александр Хинштейн.



Законопроект предусматривает такую меру для ресурсов, аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей. Для работы в России будет нужно открыть представительства, создать филиалы или учредить российские юрлица, которые будут представлять интересы головных компаний. Они же должны взаимодействовать с российскими регуляторами. Те же обязанности планируют возложить на провайдеров хостинга.

Среди мер принуждения IT-компаний — запрет на рекламу на ресурсе, проведение платежей в его адрес, поисковую выдачу, сбор и передачу персональных данных россиян. Пользователей должны информировать о нарушениях законодательства России и ограничении доступа к ресурсу, сообщает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что если компании откажутся, то им могут запретить размещать рекламу и принимать денежные переводы от россиян.

Маргарита Головатенко