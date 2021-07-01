Эксперт заявил, что через несколько десятилетий снег в России может стать аномалией

Заместитель директора Института физики атмосферы им А. М. Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что через несколько десятилетий снег в России может стать аномалией. Его можно будет редко увидеть, полежит и растает, — уточнил он.

По словам Семенова, на европейской территории России разница температур зима-лето сокращается, климат становится более умеренным, как в Западной Европе. В частности, по его прогнозу уже через три-четыре или пять десятилетий среднесуточные зимние температуры в Москве днем будет составлять примерно +3 градуса, ночью — в среднем -3 градуса.

За пределами российских городов подобных явлений наблюдаться не будет, уточнил Семенов в в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Европейская зима» в России установилась в прошлом году. Жителей страны она не обрадовала, а скорее насторожила: неизвестно, какие еще катаклизмы принесут человечеству такие колебания природного баланса. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина