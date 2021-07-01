Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, гроза и до +29 градусов

В четверг, 1 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют небольшой, умеренный, местами сильный дождь. Локально гроза и град.

Ветер южный, юго-западный 7—12 м/с. Местами возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +24..+29 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +26 до +28 градусов, в Набережных Челнах — от +26 °С до +29 °С.



Напомним, по прогнозу Гидрометцентра России в начале июля на территории Поволжья температура будет выше нормы на восемь градусов.

Татьяна Демина