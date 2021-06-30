Более 70% утонувших в этом году татарстанцев купались в необорудованных местах

В этом году в Татарстане на водных объектах погибли 39 человек, в то время как в 2020 году — 35. По словам начальник ГУ МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина, 72% утонувших купались в необорудованных местах.

С начала купального сезона в Татарстане на воде погибли 11 человек. Они купались пьяными. По словам Хабибуллина, происходит это из-за отсутствия работы по привлечению к административной ответственности за употребление алкоголя и нахождение в нетрезвом виде на пляже и в других общественных местах.

Наибольшее количество погибших на воде приходится на жару с 13 июня: на Казань — девять человек, Зеленодольск — пять, Нижнекамск — четыре, Елабужский район — двое, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов

Спасли на воде в Татарстане с начала года 20 человек, в прошлом году — 37.

С начала 2021 года в Казани зарегистрировали 32 происшествия на воде, в которых погибли 14 человек, спасено 18, рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома города Фердинант Тимурханов. С начала купального сезона — 17 происшествий, погибли восемь человек, спасены девять. Первую помощь оказали 40 гражданам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина