В Казани почти 1,8 тысячи работников ждут выплаты долгов по зарплате на сумму 179 млн рублей

В Казани 1 759 работников 39 местных предприятий ожидают выплаты долгов по зарплате на общую сумму 179 млн рублей. С января казанские предприятия перечислили сотрудникам более 17,8 млн рублей долгов по зарплате, сообщается на сайте мэрии города.

Всего в начале 2021 года в Казани задолженность в 145 млн рублей перед сотрудниками имели 47 организаций. Для сравнения, в начале 2020 года таких предприятий было в два раза больше, а сумма долга превышала 200 млн рублей.

Власти Казани отмечают, что 64,7% задолженности по зарплате приходится на экономически неактивные компании и предприятия-банкроты, в отношении которых введена процедура конкурсного производства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщил на прошлой неделе председатель СКР Александр Бастрыкин, Татарстан находится в числе регионов с самой большой задолженностью по зарплате сотрудникам.



Татьяна Демина