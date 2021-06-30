Недельная инфляция в России выросла до 0,23%

Фото: Максим Платонов (архив)

В России недельная инфляция выросла на 0,11 по сравнению с прошлой неделей, до 0,23%, следует из подсчетов Росстата за 22—28 июня. Служба исследовала средние цены и тарифы на 106 товаров и услуг.

С начала июня инфляция в стране составила 0,63%, с начала 2021 года — 4,13%, уточнили в Росстате.

На морковь цены выросли на 7,7%, на картофель — на 3,4%, на белокочанную капусту — на 2,8%. Снизилась стоимость огурцов (-6,8%), помидоров (–3,1%), репчатого лука (-0,6%).

Цены на куриные яйца в среднем по России упали на 1,8%, и лишь в десяти регионах они подорожали на 0,1—2,7%. На подсолнечное масло в среднем по стране цены увеличились на 0,1%, а в 14 субъектах оно подешевело на 0,1—4,8%.

Фото: Антон Журавлев (архив)

В категории непродовольственных товаров в стране цены выросли на электропылесосы (+1,4%), российские сигареты с фильтром (+0,5%), кроссовки для взрослых, мужские майки и футболки (+0,2%), телевизоры, смартфоны и детские футболки (+0,1%).

Сегодня на прямой линии президент РФ заявил, что в этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%, она будет около 5%.



Татьяна Демина