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Путин: в этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%

13:05, 30.06.2021
Путин: в этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%
Фото: скриншот

В этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%, она будет около 5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос из Троицка относительно роста цен на стройматериалы.

— Будем стремиться стабилизировать ситуацию с ценами на строительном рынке, — отметил президент.

«Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию.

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