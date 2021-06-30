Путин: в этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%

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В этом году вряд ли удастся снизить инфляцию до цели в 4%, она будет около 5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос из Троицка относительно роста цен на стройматериалы.

— Будем стремиться стабилизировать ситуацию с ценами на строительном рынке, — отметил президент.

«Реальное время» ведет прямую текстовую трансляцию.