Teddy Food от Ак Барс Банка стала первой в России дебетовой картой с кешбэком на содержание бездомных животных

Ак Барс Банк совместно с сервисом Teddy Food запустил первую в России дебетовую карту с «благотворительным кешбэком», который направляется в пользу бездомных кошек и собак. Благодаря прозрачной системе начислений владелец карты может контролировать поступления кешбэка и лично перечислять его в адрес понравившегося питомца на сайте teddyfood.com.

Бесплатная дебетовая карта Teddy Food — это первый подобный финансовый продукт в стране. В основе карты лежит идея, что многие из нас хотели бы помогать бездомным животным, но либо не знают, как это сделать, либо им не хватает времени. Возможности карты позволяют помогать животным из приютов, не прилагая усилий, просто совершая повседневные покупки. Все больше людей задумываются о разумном и ответственном потреблении, о вопросах социальной ответственности. Ак Барс Банк разделяет эти ценности и готов помочь в доброй волонтерской миссии.

При оформлении дебетовой карты Teddy Food от Ак Барс Банка у клиента автоматически появится личный кабинет на сайте для помощи собакам и кошкам из приютов по всей стране teddyfood.com. Банк не взимает комиссии за расчеты и платежи по карте, а также за ее обслуживание, внося таким образом свой вклад в социальный проект.

В начале каждого месяца банк начислит по карте до 5% кешбэка за покупки в виде TF-баллов на счет личного кабинета teddyfood.com. Их можно будет потратить на содержание любого из питомцев, выбранного из списка на сайте Teddy Food. Максимальный кешбэк — 5000 баллов в месяц, один балл при этом равен одному рублю.

Клиент сам выбирает, в каком городе и какому питомцу помочь, а затем через онлайн-камеры в приютах в режиме реального времени может наблюдать за тем котом или собакой, на содержание которого он перечислил деньги.

Стоимость оформления карты — 500 рублей, эта сумма вернется на счет в личном кабинете на сайте teddyfood.com. Обслуживание карты бесплатное в течение всего срока действия. Также карта позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах любых банков на территории России.

Узнайте подробности и закажите карту на сайте.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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