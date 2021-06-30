Следком разберется с угрозами жительнице Новокузнецка из-за обращения к Путину

С жительницей Новокузнецка в Кузбассе, которой якобы угрожали из-за ее обращения к президенту РФ Владимиру Путину о проблемах неотремонтированного детского сада, связались следователи.



Она рассказала, что детсаду №235 нужен ремонт: течет крыша, там антисанитарные условия. Она отметила, что должностные лица в связи с обращением оказали на нее давление. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области — Кузбассу проводят доследственную проверку по фактам халатности в организации работы детсада и по факту превышения должностных полномочий.

В прокуратуре Кемеровской области проверят исполнение законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации, проверят соответствие здания требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам строительства, сообщает «РИА Новости».

Следственный комитет начал проверку по обращению жителя Омска к президенту РФ Владимиру Путину о лишении его звания «Ветеран труда». Пенсионер из Омска обратился к Путину во время прямой линии. Мужчина рассказал, что, отработав на производстве 40 лет, он получил звание «Ветеран труда». Однако впоследствии по неизвестной ему причине был его лишен, как и полагающихся ему льгот.

Маргарита Головатенко