Путин объяснил, почему Украины нет в списке недружественных государств

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему Украины нет в списке недружественных стран.

— Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным. Он добавил: «Я считаю, что украинцы и русские вообще один народ».

Также глава государства пообещал написать аналитическую статью об истории России и Украины. Он считает, что нынешнее руководство Украины «явно недружественное к нам».

Путин также заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но надо понять, о чем говорить. По мнению российского лидера, Зеленский отдал страну под внешнее управление, все вопросы решаются в США.

В мае правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В список вошли США и Чехия.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию события.