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Путин объяснил, почему Украины нет в списке недружественных государств

12:38, 30.06.2021 2
Путин объяснил, почему Украины нет в списке недружественных государств
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, почему Украины нет в списке недружественных стран.

— Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным. Он добавил: «Я считаю, что украинцы и русские вообще один народ».

Также глава государства пообещал написать аналитическую статью об истории России и Украины. Он считает, что нынешнее руководство Украины «явно недружественное к нам».

Путин также заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но надо понять, о чем говорить. По мнению российского лидера, Зеленский отдал страну под внешнее управление, все вопросы решаются в США.

В мае правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств. В список вошли США и Чехия.

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию события.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:49
    Чехи нам тоже братья, Чех Лях и Рос , три брата, на экскурсии в Праге это расказывают...
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  • Анонимно 13:07
    А британский народ , по не понятной причине не вошедший в список не дружественных. Он нам то же братский? Или там чьи то деньги и родственники гасятся?((
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