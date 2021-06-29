Госсовет Удмуртии поддержал обнуление транспортного налога для электромобилей

Депутаты госсовета Удмуртии одобрили законопроект, освобождающий владельцев электромобилей в регионе от уплаты транспортного налога. Поправки были приняты в закон «О транспортном налоге в Удмуртской Республике».

Под действие нового закона попадают электромобили, приобретенные с 1 января 2021 года, сообщает ТАСС. Эта льгота используется для развития рынка электродвигателей и электромобилей Удмуртии, отметили в Госсовете региона.

Директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что Россия планирует выпускать не менее 150 тыс. электромобилей в год к 2030 году. Также он отметил, что к 2030 году доля электромобилей в РФ может составить 10% от общего объема производства транспортных средств.

Алексей Нечаев