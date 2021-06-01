В России планируют выпускать не менее 150 тыс. электроавтомобилей в год к 2030 году

Директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников заявил, что Россия планирует выпускать не менее 150 тыс. электромобилей в год к 2030 году.

Также он отметил, что к 2030 году доля электромобилей в РФ может составить 10% от общего объема производства транспортных средств, сообщает ТАСС.

Кроме того, Минэкономразвития разработало и направило на согласование проект концепции развития производства и использования электротранспорта в стране, сказал Колесников.

Минэкономики готовит программу поддержки электромобилей в России на общую сумму более чем 400 млрд рублей. В целях концепции развития — рост доли электромобилей с 0,1% до 15% рынка. Казань станет одним из пилотных регионов развития концепции в связи с развитием трассы М-12.



Алексей Нечаев