В Челнах прокуратура организовала проверку после пожара в садовом домике

В Набережных Челнах прокуратура Татарстана начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности в СНТ «Энергетик», где ночью в пожаре погибли мужчина и его 12-летняя дочь. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место трагедии выезжали прокурор города Дмитрий Ерпелев и его заместитель Айдар Салимуллин. Следственными органами сейчас проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты взяты на контроль в прокуратуре.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Ночью в Набережных Челнах в пожаре погибла 12-летняя девочка со своим отцом. Еще одна девочка-подросток смогла спастись.



Ольга Плешкова