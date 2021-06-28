Более половины россиян заявили, что уже не пользуются банкоматами

Большинство россиян (51%) не пользуются банкоматами для совершения финансовых операций, продолжают пользоваться ими 11% респондентов, следует из данных опроса РГС Банка.



30% опрошенных заявили, что уже давно предпочитают взаимодействовать с банками дистанционно и не пользуются банкоматами. 21% россиян пользуются банкоматами несколько раз за год, сообщает ТАСС.

Тем не менее для 50% возможность использовать банкоматы для совершения финансовых операций остается востребованной. 25% заявили, что пользуются ими несколько раз в месяц, 13% — несколько раз в неделю, 11% рассказали о ежедневном использовании банкоматов.

В опросе приняли участие 1 535 респондентов старше 18 лет из городов с населением более 1 млн человек. Метод опроса — онлайн-опрос, анкетирование.

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В России по итогам января — марта 2021 количество операций по снятию наличных в банкоматах достигло минимума с начала 2011 года. В первом квартале этого года жители страны снимали деньги с банковских карт 548,5 млн раз. Меньшее количество таких операций в России регистрировали лишь 10 лет назад — 530,4 млн, в январе — марте 2011 года.

Напомним, в России в апреле 2021 года объем наличных средств в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 млрд рублей. Эксперты объяснили это длинными майскими праздниками, а также беспокойством о возможном отключении страны от международной банковской системы SWIFT.

Маргарита Головатенко