Новости общества

16:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соцсети: в казанском торговом центре сломалась система пожаротушения — в здании много воды

16:27, 27.06.2021

В казанском торгово-развлекательном центре «Кольцо» сломалась система пожаротушения. Об этом сообщили пользователи социальной сети. Видео с места события было опубликовано в популярной группе «ВКонтакте».

Можно увидеть как вода льется между эскалаторов — на полу самого нижнего этажа наблюдается большое количество воды.

В марте в социальной сети был опубликован пост с видео, на котором видно как в квартире с потолка сильно течет вода.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также