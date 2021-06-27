Соцсети: в казанском торговом центре сломалась система пожаротушения — в здании много воды

В казанском торгово-развлекательном центре «Кольцо» сломалась система пожаротушения. Об этом сообщили пользователи социальной сети. Видео с места события было опубликовано в популярной группе «ВКонтакте».

Можно увидеть как вода льется между эскалаторов — на полу самого нижнего этажа наблюдается большое количество воды.

В марте в социальной сети был опубликован пост с видео, на котором видно как в квартире с потолка сильно течет вода.

Алексей Нечаев