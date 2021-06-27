Через три дня АЭС «Бушер» подключат к электросетям Ирана
Руководитель организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что атомная электростанция «Бушер», временно прекратившая работу из-за технического сбоя, будет подключена к иранским электросетям в течение трех дней.
«Выход из строя АЭС «Бушер» произошел из-за технической проблемы, что естественным образом происходит с электростанциями. Эта проблема почти решена, и в течение двух — трех дней [АЭС] будет подключена к электросетям», — цитирует его ТАСС.
Станция прекратила работу 20 июня из-за технического сбоя. Также станция была создана Россией.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым