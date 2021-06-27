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Через три дня АЭС «Бушер» подключат к электросетям Ирана

02:36, 27.06.2021
Через три дня АЭС «Бушер» подключат к электросетям Ирана
Фото: pixabay.com

Руководитель организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что атомная электростанция «Бушер», временно прекратившая работу из-за технического сбоя, будет подключена к иранским электросетям в течение трех дней.

«Выход из строя АЭС «Бушер» произошел из-за технической проблемы, что естественным образом происходит с электростанциями. Эта проблема почти решена, и в течение двух — трех дней [АЭС] будет подключена к электросетям», — цитирует его ТАСС.

Станция прекратила работу 20 июня из-за технического сбоя. Также станция была создана Россией.

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