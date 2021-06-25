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Руководителя Роснедр освободили от должности в связи с ее сокращением

19:49, 25.06.2021
Руководителя Роснедр освободили от должности в связи с ее сокращением
Фото: rosnedra.gov.ru

Руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) — заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Евгения Киселева освободили от должности в связи с ее сокращением. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Это связано с тем, что власти сократили число заместителей Минприроды с восьми до шести. Полномочия замминистра природы сняли с Киселева и первого заместителя Дениса Храмова, сообщает «Коммерсантъ».

Временно исполняющим обязанности главы Роснедр другим распоряжением Мишустина назначен заместитель Киселева Евгений Петров.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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