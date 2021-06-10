В Казани для пешеходов и транспорта частично закроют дорогу по улице Бирюзовой

В Казани для движения пешеходов и автомобилей частично закроют дорогу по улице Бирюзовой. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Движение ограничат с 11 июня по 5 июля. Проехать нельзя будет по улице Бирюзовой возле домов №3 и №5. Закрытие участка дороги связано с работами по перекладке тепловых сетей для жилого дома.

Фото: kzn.ru

С 19 июня в столице Татарстана ограничат движение транспорта по дорогам на улицах Соловецких Юнг и Блюхера. С 14 июня ограничат движение по улице Мавлютова. С 15 июня движение будет закрыто по улице Натана Рахлина.

