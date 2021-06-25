Фирдус Тямаев уезжает на операцию в Германию

Фото: firdustyamaev_official

Татарстанский певец Фирдус Тямаев уезжает на операцию в Германию. Отмечается, что она запланирована на начало июля.

«Собираюсь в Германию на операцию. Какая операция — пока не хочу говорить. Если все пройдет нормально, все потом расскажу», — рассказал он ИА «Татар-информ».

Также певец сообщил, что он подготовит новую программу в следующем году. Тямаев попросил своих поклонников не переживать, так как операция не скажется на его пении.

В апреле Фирдус Тямаев, концерты которого отменялись в Башкирии, извинился перед жителями Уфы за то, что запланированный на 25 апреля концерт во Дворце молодежи не состоится.



Алексей Нечаев