Новости общества

18:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фирдус Тямаев уезжает на операцию в Германию

17:14, 25.06.2021 1
Фирдус Тямаев уезжает на операцию в Германию
Фото: firdustyamaev_official

Татарстанский певец Фирдус Тямаев уезжает на операцию в Германию. Отмечается, что она запланирована на начало июля.

«Собираюсь в Германию на операцию. Какая операция — пока не хочу говорить. Если все пройдет нормально, все потом расскажу», — рассказал он ИА «Татар-информ».

Также певец сообщил, что он подготовит новую программу в следующем году. Тямаев попросил своих поклонников не переживать, так как операция не скажется на его пении.

В апреле Фирдус Тямаев, концерты которого отменялись в Башкирии, извинился перед жителями Уфы за то, что запланированный на 25 апреля концерт во Дворце молодежи не состоится.

Алексей Нечаев
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:34
    Не забудь,смску напиши...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также