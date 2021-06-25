Минсельхозпрод Татарстана ожидает новых поставок овощей к середине следующей недели

В Минсельхозпроде Татарстана прокомментировали, что ожидают новых поставок картофеля и овощей из южных регионов России к середине следующей недели. Ранее торговые сети сообщили о срывах поставок овощей.

«На текущий момент все овощи у нас привозные. Овощи собственного производства у сельхозтоваропроизводителей закончились. Остатки ежегодно вывозятся на наши традиционные ярмарочные мероприятия, там постарались сохранить приемлемые цены», — приводит слова пресс-службы ведомства «Татар-информ».

Также в Минсельхозпроде добавили, что государственного регулирования цен на данную группу товаров пока не планируется.

Продовольствие в России в целом подорожало за год на 7,4%. Лидерами роста стали сахар (42%), подсолнечное масло (28%), яйца куриные (28%), все виды курицы (20%), свекла (35,3%), капуста (25,2%), морковь (18,8%), картофель (15,4%), лук (11,3%). Подробнее — в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова