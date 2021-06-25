«КАМАЗ-Мастер» представил новый грузовик для «Шелкового пути»

Фото: «Инстаграм» Дмитрия Сотникова

В Набережных Челнах состоялась официальная презентация нового грузовика гоночной команды «КАМАЗ-Мастер».

Машиной с кабиной К5 будет управлять действующий победитель ралли «Дакар» пилот Дмитрий Сотников. Впервые грузовик стартует в гонке «Шелковый путь», которая пройдет с 1 по 11 июля по территории двух стран — России и Монголии.

Новый грузовик оснащен рядным шестицилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и промежуточным охлаждением и способен развивать максимальную скорость до 165 км/ч.

Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

Напомним, ранее «КАМАЗ-Мастер» назвал состав экипажей для участия в ралли-гонке.