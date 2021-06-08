«КАМАЗ-мастер» определился с составом на ралли-рейд «Шелковый путь»

«КАМАЗ-мастер» обнародовал списки экипажей, которые примут участие в предстоящем в июле ралли-рейде «Шелковый путь».

Всего в гонку от татарстанской команды поедут семь машин под управлением Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова, Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова, Сергея Куприянова и Богдана Каримова.

Ожидается, что ралли-рейд «Шелковый путь» в этом году пройдет с 1 по 11 июля по территории двух стран. Старт гонки запланирован в Омске, финишируют экипажи в столице Монголии Улан-Баторе.

Всего за 10 этапов ралли участники соревнования преодолеют свыше 5 400 километров пути.

Напомним, ранее сообщалось, что «КАМАЗ-мастер» представит на «Шелковом пути» новый грузовик с кабиной К5.

