Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения казанца в Елабуге

Фото: "Лиза Аллерт"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в Елабуге жителя Казани Марселя Сафина. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Марсель Сафин пропал 17 февраля 2021 года, находясь в гостях в Елабуге. Обстоятельства исчезновения молодого мужчины вызывают множество вопросов. Родственники пропавшего рассказывали «Реальному времени», что подозревают криминал: Марсель стал четвертым пропавшим в городе мужчиной.

Установлено, что Марсель ушел из квартиры, где находился в гостях. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Ольга Плешкова