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В работе Instagram наблюдается глобальный сбой

07:39, 25.06.2021
В работе Instagram наблюдается глобальный сбой
Фото: pixabay.com

Пользователи соцсети Instagram сообщают о глобальном сбое. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило с 7.00. В целом пользователи начали жаловаться на сбои еще ночью. 58% пользователей сообщают о проблемах при загрузке, 35% — при входе. 7% сообщили о сбоях в работе веб-сайта.

Больше всего ошибок — в Москве и Финляндии. В последний раз глобальный сбой в работе соцсети произошел в этом же месяце — 9 июня.

В марте пользователи тоже сообщали о сбоях в работе Instagram, а еще WhatsApp.

Маргарита Головатенко
ТехнологииIT
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