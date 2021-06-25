В работе Instagram наблюдается глобальный сбой

Пользователи соцсети Instagram сообщают о глобальном сбое. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Больше всего жалоб поступило с 7.00. В целом пользователи начали жаловаться на сбои еще ночью. 58% пользователей сообщают о проблемах при загрузке, 35% — при входе. 7% сообщили о сбоях в работе веб-сайта.

Больше всего ошибок — в Москве и Финляндии. В последний раз глобальный сбой в работе соцсети произошел в этом же месяце — 9 июня.

В марте пользователи тоже сообщали о сбоях в работе Instagram, а еще WhatsApp.

Маргарита Головатенко