Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram
В работе Instagram появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Самое большое количество жалоб на работу соцсети поступило в 17.48. У большинства пользователей (48%) наблюдаются проблемы со входом в Instagram, некоторые не могут загрузить контент. Также некорректно работает веб-сайт.
О проблемах сообщают в основном пользователи из Польши, Чехии, Великобритании и Германии. Сбои в работе соцсети наблюдаются и у россиян.
В марте пользователи сообщали о сбоях в работе WhatsApp и Instagram.ТехнологииIT
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