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Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram

18:11, 09.06.2021
Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram
Фото: pixabay.com

В работе Instagram появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Самое большое количество жалоб на работу соцсети поступило в 17.48. У большинства пользователей (48%) наблюдаются проблемы со входом в Instagram, некоторые не могут загрузить контент. Также некорректно работает веб-сайт.

Фото: скриншот

О проблемах сообщают в основном пользователи из Польши, Чехии, Великобритании и Германии. Сбои в работе соцсети наблюдаются и у россиян.

В марте пользователи сообщали о сбоях в работе WhatsApp и Instagram.

ТехнологииIT
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