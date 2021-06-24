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Новый тренд в соцсети — подростки начали воровать колпачки с колес автомобилей

22:16, 24.06.2021
Новый тренд в соцсети — подростки начали воровать колпачки с колес автомобилей
Фото: скриншот

Противозаконный челлендж из соцсетей дошел до Казани. Подростки скручивают колпачки с колес автомобилей — таких случаев становится все больше, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Отмечается, что поймать с поличным детей сложно, так как кража занимает несколько секунд. На пунктах шиномонтажа прием таких колпачков отрицают — они не в дефиците. Последствия для правонарушителей могут быть серьезными: вызов родителей, постановка на учет и т.д.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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