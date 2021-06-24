Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поделился своими впечатлениями после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Эрдоганом. Глава РТ находится в рамках рабочего визита в Турецкой Республике, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Алексей Нечаев