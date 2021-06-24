В Telegram произошел массовый сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Судя по данным сайта, перебои начались примерно 12.00 мск. У 88% пользователей возникли проблемы с подключением к сервису, еще 12% жалуются на невозможность отправки сообщений.

Это не первый сбой Telegram, последний крупный сбой произошел в мае.

Ольга Плешкова