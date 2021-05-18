В Telegram произошел массовый сбой

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о перебоях в работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Судя по данным сайта, перебои начались примерно 10.55 мск. Пользователи из России, Украины и Белоруссии жалуются на невозможность подключения к сервису (70%) и проблемы с отправкой сообщений (29%).

Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный интернет») потребовала удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Apple.



Ольга Плешкова