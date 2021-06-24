Пчеловоды Татарстана заявили, что татарский мед не хуже башкирского

Член совета РОО «Пчеловоды Татарстана» Дмитрий Крюков заявил, что татарстанский мед ничем не отличается от башкирского, но бренд «Башкирский мед» больше известен.

— У всех у нас на слуху башкирский мед, его всех хвалят в России. Я считаю, что татарстанский мед не хуже, потому что в Татарстане и в Башкирии медоносная база одинаковая. Что там липа цветет, что у нас липа цветет. Единственное, в чем надо отдать должное пчелдоводам и руководству Башкирии, они смогли создать бренд «Башкирский мед», — заявил Крюков.

Директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» Марат Миннебаев, рассказал, что татарстанский бренд уже на регистрации. К августу ожидается официальное появление бренда — он будет называться «Татарстан балы» (в переводе — «Мед Татарстана»).

При этом пчеловоды добавили, что в Татарстане нет аккредитованных лабораторий для определения качества меда — его приходится возить в Башкирию. В Минсельхозпроде Татарстана работают над созданием такой лаборатории, рассказали пчеловоды.

Сегодня пчеловоды Татарстана также назвали районы республики, где этим летом происходили массовые отравления пчел.