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Пчеловоды Татарстана заявили, что татарский мед не хуже башкирского

10:55, 24.06.2021
Пчеловоды Татарстана заявили, что татарский мед не хуже башкирского
Фото: pixabay.com

Член совета РОО «Пчеловоды Татарстана» Дмитрий Крюков заявил, что татарстанский мед ничем не отличается от башкирского, но бренд «Башкирский мед» больше известен.

— У всех у нас на слуху башкирский мед, его всех хвалят в России. Я считаю, что татарстанский мед не хуже, потому что в Татарстане и в Башкирии медоносная база одинаковая. Что там липа цветет, что у нас липа цветет. Единственное, в чем надо отдать должное пчелдоводам и руководству Башкирии, они смогли создать бренд «Башкирский мед», — заявил Крюков.

Директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» Марат Миннебаев, рассказал, что татарстанский бренд уже на регистрации. К августу ожидается официальное появление бренда — он будет называться «Татарстан балы» (в переводе — «Мед Татарстана»).

При этом пчеловоды добавили, что в Татарстане нет аккредитованных лабораторий для определения качества меда — его приходится возить в Башкирию. В Минсельхозпроде Татарстана работают над созданием такой лаборатории, рассказали пчеловоды.

Сегодня пчеловоды Татарстана также назвали районы республики, где этим летом происходили массовые отравления пчел.

Общество БашкортостанТатарстан
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