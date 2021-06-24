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В Казани сняли на видео драку таксиста и велосипедиста

08:16, 24.06.2021
В Казани сняли на видео драку таксиста и велосипедиста
Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях появилось видео потасовки между таксистом и велосипедистом в Казани. Ролик был снят на видеорегистратор мимо проезжающего автомобиля.

Инцидент произошел на перекрестке с проспектом Ибрагимова в Казани. На кадрах видно, что двое мужчин начали драться прямо на дороге, остановившись у светофора. Через некоторое время мужчин разняли два других водителя.

Что именно не поделили таксист и велосипедист, не сообщается.

По данным Госавтоинспекции Казани, за вчерашний день в городе пресечено одно нарушение в отношении граждан на электросамокатах и 11 правонарушений в отношении велосипедистов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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